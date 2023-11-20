Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine’nin ekonomi gündemi

Kabine bugün toplanıyor. 1 Aralık'ta başlayacak asgari ücret süreci ve enflasyonla mücadele de kabinenin gündeminde olacak. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Emekli ve memurun ocak zammı yüzde kaç olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, asgari ücret tahminini açıkladı ve rakam verdi.

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