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Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine'nin ekonomi gündemi

A Haber
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Giriş: 20.11.2023 10:36
Kabine bugün toplanıyor. 1 Aralık'ta başlayacak asgari ücret süreci ve enflasyonla mücadele de kabinenin gündeminde olacak. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Emekli ve memurun ocak zammı yüzde kaç olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, asgari ücret tahminini açıkladı ve rakam verdi.
Yeni asgari ücret, 5 bin TL ikramiye, emekli ve memur... YENİ ASGARİ ÜCRET, 5 BİN TL İKRAMİYE, EMEKLİ VE MEMUR...

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Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine’nin ekonomi gündemi
Yeni asgari ücret... 5 bin TL Cumhuriyet İkramiyesi... Emekli ve memurun ocak zammı... İşte Kabine'nin ekonomi gündemi
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