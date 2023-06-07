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Yemek atıkları gübreye dönüştürülüyor

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Giriş: 07.06.2023 13:56
Yemek atıkları Atatürk üniversitesindeki Kompost ünitesinde gübreye dönüştürülerek çiftçiye ücretsiz dağıtılıyor. Projenin detaylarını A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve konuğu aktardı.
Yemek atıkları gübreye dönüştürülüyor
Yemek atıkları gübreye dönüştürülüyor
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