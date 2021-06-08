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Yazlık kiraları dudak uçuklatıyor! Alaçatı ve Bodrum'da sezonluk villa kiraları 300.000 TL'yi buluyor

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Giriş: 08.06.2021 09:54
Güncelleme:08.06.2021 09:58
Kademeli normalleşmeyle birlikte turizm canlanmaya başladı. Sezonluk villa kiralamak isteyenler ise fiyatları görünce şoke oldu. Alaçatı ve Bodrum’da sezonluk villa kiraları 100 bin-300 bin lira aralığına yerleşirken, Antalya’da havuzlu bir villanın günlük kirası 2 bin lirayı buldu... İşte detaylar...
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