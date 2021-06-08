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Yazlık kiraları dudak uçuklatıyor! Alaçatı ve Bodrum'da sezonluk villa kiraları 300.000 TL'yi buluyor
Kademeli normalleşmeyle birlikte turizm canlanmaya başladı. Sezonluk villa kiralamak isteyenler ise fiyatları görünce şoke oldu. Alaçatı ve Bodrum’da sezonluk villa kiraları 100 bin-300 bin lira aralığına yerleşirken, Antalya’da havuzlu bir villanın günlük kirası 2 bin lirayı buldu... İşte detaylar...