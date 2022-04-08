Yavuz’a Karadeniz’de kritik görev

Karadeniz gazının karaya ulaştırılması için kritik bir adım daha atılıyor. Filyos Limanı'na ulaşan 65 ton ağırlığındaki kuyubaşı vanası, Yavuz Sondaj Gemisi'yle Karadeniz'in derinliklerine indirilmek üzere yola çıkacak. AYrıntılar A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Hakyener konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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