07 Nisan 2022, Perşembe
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Yavuz sondaj gemisine Karadeniz'de kritik görev
Yavuz sondaj gemisi yarın Karadeniz'deki görevine başlayacak. Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri Karadeniz'deki gaz arama faaliyetlerine eş zamanlı olarak devam edecek. Filyos Limanı'ndan hareket edecek olan Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de üst seviye kuyu tamamlama görevini yapacak.