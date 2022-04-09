09 Nisan 2022, Cumartesi
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Yavuz Sondaj Gemisi Yunan basınında | Türkiye'nin ''Üçlü seferi'' Yunan basınında geniş yer aldı
Türkiye, doğal gaz arama çalışmalarında yeni bir safhaya geçti. Karadeniz'de yoğunlaşan Türkiye dün yapılan törenle Yavuz Sondaj Gemisi'ni de bölgeye gönderdi. Böylece, Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri Karadeniz'de ilk kez aynı anda göreve başlamış oldu. Bu adım dünya ve Yunan basınında da geniş yer buldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.