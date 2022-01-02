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Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'de ilk görevine çıkacak!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.01.2022 14:33
Türkiye Karadeniz ve Akdeniz'deki keşif çalışmalarıyla tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Yavuz Sondaj Gemisi de Karadeniz'deki ilk seferi için hazırlanıyor. 2019'da Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılan Yavuz, Karadeniz görevi için gün sayıyor.
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