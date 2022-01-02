02 Ocak 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'de ilk görevine çıkacak!
Türkiye Karadeniz ve Akdeniz'deki keşif çalışmalarıyla tüm dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Yavuz Sondaj Gemisi de Karadeniz'deki ilk seferi için hazırlanıyor. 2019'da Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılan Yavuz, Karadeniz görevi için gün sayıyor.