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Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Rota: Karadeniz

DHA
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Giriş: 06.10.2021 14:36
Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla 2018'de alınan Yavuz Sondaj Gemisi, kule direklerinin sökümünün ardından petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin Boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.
Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti!
Yavuz Sondaj Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti!
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