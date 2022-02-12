12 Şubat 2022, Cumartesi
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''Yastıkaltı altınlar sisteme kazandırılacak'' Bakan Nureddin nebati: 1 Mart'ta bin 500'ün üzerinde kuyumcu dahil olcak
Türkiye Ekonomi Modeli'nde. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Yastık altı altın düzenlemesi ile ilgili konuşan Bakan Nebati, "1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz.'' dedi.