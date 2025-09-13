Yastık altında 3 bin 100 ton altın saklıyoruz! Türkiye, altın stokunda İtalya’yı geride bıraktı

Altın, Türkiye’de en güvenilir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Türkiye’de halkın büyük çoğunluğu birikimlerini hâlâ yastık altında saklamayı tercih ediyor. Uzmanlara göre, ülkede yastık altında tutulan altın miktarı 3 bin 100 tonu buluyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN