13 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Yastık altında 3 bin 100 ton altın saklıyoruz! Türkiye, altın stokunda İtalya'yı geride bıraktı
Yastık altında 3 bin 100 ton altın saklıyoruz! Türkiye, altın stokunda İtalya’yı geride bıraktı

Yastık altında 3 bin 100 ton altın saklıyoruz! Türkiye, altın stokunda İtalya'yı geride bıraktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2025 18:12
Altın, Türkiye’de en güvenilir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Türkiye’de halkın büyük çoğunluğu birikimlerini hâlâ yastık altında saklamayı tercih ediyor. Uzmanlara göre, ülkede yastık altında tutulan altın miktarı 3 bin 100 tonu buluyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yastık altında 3 bin 100 ton altın saklıyoruz! Türkiye, altın stokunda İtalya’yı geride bıraktı
Türkiye, altın stokunda İtalya’yı geride bıraktı
Türkiye, altın stokunda İtalya'yı geride bıraktı
Ev-araba alımında yeni dönem!
Ev-araba alımında yeni dönem!
Altın ve gümüşte Fed yükselişi! Yeni rekor gelir mi?
Altın ve gümüşte Fed yükselişi! Yeni rekor gelir mi?
Faiz indiriminin piyasalardaki etkisi ne durumda?
Faiz indiriminin piyasalardaki etkisi ne durumda?
Emeklilik sisteminde yenilikler neler?
Emeklilik sisteminde yenilikler neler?
Ev almak isteyenlere faizsiz finansman!
Ev almak isteyenlere faizsiz finansman!
2026’da ihracatçılarımıza 45 milyar lira hibe desteği vereceğiz
"2026’da ihracatçılarımıza 45 milyar lira hibe desteği vereceğiz"
15 milyar metreküplük gaz anlaşmaları yapıldı!
15 milyar metreküplük gaz anlaşmaları yapıldı!
MB’nin kararı piyasaları nasıl etkiledi?
MB'nin kararı piyasaları nasıl etkiledi?
Faiz kararına piyasalar ne tepki verdi?
Faiz kararına piyasalar ne tepki verdi?
Türkiye’ye vize engeli mi var?
Türkiye'ye vize engeli mi var?
En tasarruflu hangisi?
En tasarruflu hangisi?
Daha Fazla Video Göster