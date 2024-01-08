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Yastık altı altında banka detayı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 16:00
Yastık altında 4 bin 670 ton altın bulunduğu tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu altınları sisteme sokmak için yeni bir çalışma içinde olduklarını açıkladı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları Finans Analisti İslam Memiş'e sordu.
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Yastık altı altında banka detayı
Yastık altı altında banka detayı
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