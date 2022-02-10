10 Şubat 2022, Perşembe
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Yastık altı altın için hangi model gündemde? 5 bin ton altın ekonomiye nasıl kazandırılacak?
Yaklaşık 5 bin ton altının yastık altından çıkarılıp ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak modelde son aşamaya gelindi. Sertifika alınacak, alım, satım farkı olmayacak, kar payı verilecek. Yastık altındaki altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Rıfat Fırat aktardı.