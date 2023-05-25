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Yaşlılara destek yüzde 50 arttı! Kurban Bayramı’nda kimler çift ikramiye alacak? Faruk Erdem yanıtladı

A Haber
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Giriş: 25.05.2023 10:42
Yaşlılara hangi destekler veriliyor? Ücretsiz ulaşım desteği ne kadar? Kurban Bayramı’nda kimler çift ikramiye alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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