Yaşlılara destek yüzde 50 arttı! Kurban Bayramı’nda kimler çift ikramiye alacak? Faruk Erdem yanıtladı

Yaşlılara hangi destekler veriliyor? Ücretsiz ulaşım desteği ne kadar? Kurban Bayramı’nda kimler çift ikramiye alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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