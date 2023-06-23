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Yaşlı-engelli aylıkları bugün hesapta! Yapılacak ödemeler Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi

A Haber
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Giriş: 23.06.2023 11:16
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkların bugün hesaplara yatacağını söyledi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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