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Yarım gram altın tedavülden kalkıyor

A Haber
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Giriş: 08.08.2023 14:24
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. Finans analisti İslam Memiş, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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