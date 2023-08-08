Yarım gram altın tedavülden kalkıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. Finans analisti İslam Memiş, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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