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Yargıtay’dan kredi kartları kararı! Kredi kartı şifresi nasıl olmalı? Çalınan karttan para çekilmesinden kim sorumlu?

A Haber
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Giriş: 25.12.2022 09:55
Yargıtay, kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir dizi karara imza attı. Peki emsal teşkil edecek bu kararlar, kredi kartı kullanıcılarına neler sağlayacak? A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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