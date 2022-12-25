Yargıtay’dan kredi kartları kararı! Kredi kartı şifresi nasıl olmalı? Çalınan karttan para çekilmesinden kim sorumlu?

Yargıtay, kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir dizi karara imza attı. Peki emsal teşkil edecek bu kararlar, kredi kartı kullanıcılarına neler sağlayacak? A Haber muhabiri Esra Keskin detayları aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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