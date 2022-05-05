Yargıtay’dan emsal nitelikte karar! Dönüş bileti bulamayan mağdur işçi haklı bulundu

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı’nda memleketine giden ancak bayram dönüşünde bilet bulamadığı için iki gün üst üste işe gidemeyen engelli genç, işe döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. İşveren ihbarsız ve tazminatsız bir şekilde işçiyi kovdu. Hukuk mücadelesi başlatan gence Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı.

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