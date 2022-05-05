05 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Yargıtay’dan emsal nitelikte karar! Dönüş bileti bulamayan mağdur işçi haklı bulundu

Yargıtay’dan emsal nitelikte karar! Dönüş bileti bulamayan mağdur işçi haklı bulundu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.05.2022 13:46
Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı’nda memleketine giden ancak bayram dönüşünde bilet bulamadığı için iki gün üst üste işe gidemeyen engelli genç, işe döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. İşveren ihbarsız ve tazminatsız bir şekilde işçiyi kovdu. Hukuk mücadelesi başlatan gence Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yargıtay’dan emsal nitelikte karar!
Yargıtay’dan emsal nitelikte karar!
İhracatta yeni rekor
İhracatta yeni rekor
Mayıs ayı kira artış oranı 2022 hesaplama | 2022 mayıs enflasyon oranı ne kadar? 2022 Mayıs enflasyon açıklandı!
Mayıs ayı kira artış oranı 2022 hesaplama | 2022 mayıs enflasyon oranı ne kadar? 2022 Mayıs enflasyon açıklandı!
Borsadaki yatırımcı sayısı artıyor!
Borsadaki yatırımcı sayısı artıyor!
88 yıl sonra yeni sondaj! Heyecanlı bekleyiş
88 yıl sonra yeni sondaj! Heyecanlı bekleyiş
Meslekler unutulmaya başlandı
Meslekler unutulmaya başlandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Hal yasası geliyor
Hal yasası geliyor
Milyonlara ek gösterge zammı müjdesi
Milyonlara ek gösterge zammı müjdesi
Altın almalı mı satmalı mı?
Altın almalı mı satmalı mı?
BES katılımcısı konut sahibi olacak!
BES katılımcısı konut sahibi olacak!
SGK’lıya sıfır faizli konut kredisi
SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi
Daha Fazla Video Göster