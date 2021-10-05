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Yapılandırmadan kaç kişi faydalandı? Ne kadar borç yapılandırıldı?

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Giriş: 05.10.2021 11:04
Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerine 5 milyon 804 bin 861 mükellef başvuruda bulunurken, 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırıldı. Öte yandan başvuru süresi sona eren vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanun'dan 5 milyon 804 bin 861 mükellef yararlandı.
Yapılandırmadan kaç kişi faydalandı?
Yapılandırmadan kaç kişi faydalandı?
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