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Yapılandırmada son gün! Başvurular bugün sona erecek

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Giriş: 01.02.2021 10:07
Güncelleme:01.02.2021 10:13
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmada son gün bugün. Başvurular bugün sona eriyor. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmada son gün bugün. Başvurular bugün sona eriyor. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

YAPILANDIRMADA SON GÜN
- BAŞVURU BUGÜN SONA ERECEK
- 30 AĞUSTOS VE ÖNCESİ KAMUYA OLAN TÜM BORÇLAR KAPSAMDA
- BAŞVURULAR İNTERNET VE E-DEVLET'TEN YAPILACAK
- BORÇLARIN FAİZ VE CEZALARI SİLİNECEK
- ANAPARAYA ENFLASYON FARKI KONULACAK
- PEŞİN ÖDEYENDEN ENFLASYON FARKININ YÜZDE 90'I ALINMAYACAK
- TAKSİT İSTEYENE 18 AY VADE 36 TAKSİT YAPILACAK

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