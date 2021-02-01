Yapılandırmada son gün! Başvurular bugün sona erecek

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmada son gün bugün. Başvurular bugün sona eriyor. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmada son gün bugün. Başvurular bugün sona eriyor. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

YAPILANDIRMADA SON GÜN

- BAŞVURU BUGÜN SONA ERECEK

- 30 AĞUSTOS VE ÖNCESİ KAMUYA OLAN TÜM BORÇLAR KAPSAMDA

- BAŞVURULAR İNTERNET VE E-DEVLET'TEN YAPILACAK

- BORÇLARIN FAİZ VE CEZALARI SİLİNECEK

- ANAPARAYA ENFLASYON FARKI KONULACAK

- PEŞİN ÖDEYENDEN ENFLASYON FARKININ YÜZDE 90'I ALINMAYACAK

- TAKSİT İSTEYENE 18 AY VADE 36 TAKSİT YAPILACAK