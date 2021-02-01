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Yapılandırmada son gün! Başvurular bugün sona erecek
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmada son gün bugün. Başvurular bugün sona eriyor. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
YAPILANDIRMADA SON GÜN
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmada son gün bugün. Başvurular bugün sona eriyor. Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
YAPILANDIRMADA SON GÜN
- BAŞVURU BUGÜN SONA ERECEK
- 30 AĞUSTOS VE ÖNCESİ KAMUYA OLAN TÜM BORÇLAR KAPSAMDA
- BAŞVURULAR İNTERNET VE E-DEVLET'TEN YAPILACAK
- BORÇLARIN FAİZ VE CEZALARI SİLİNECEK
- ANAPARAYA ENFLASYON FARKI KONULACAK
- PEŞİN ÖDEYENDEN ENFLASYON FARKININ YÜZDE 90'I ALINMAYACAK
- TAKSİT İSTEYENE 18 AY VADE 36 TAKSİT YAPILACAK