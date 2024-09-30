Yapılandırmada detaylar neler?

Kredi yapılandırmasında detaylar neler? 60 aya kadar vade için başvuru nereye yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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