Yapılandırmada 48 ay vade imkanı! 10 milyon kişiyi kapsıyor

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma rehberi hazırlandı. Rehber hangi borçları kapsıyor? İçeriğinde neler var? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç, aktardı. SGK Uzmanı Ali Duman, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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