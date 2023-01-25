25 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Yapılandırmada 48 ay vade imkanı! 10 milyon kişiyi kapsıyor

Yapılandırmada 48 ay vade imkanı! 10 milyon kişiyi kapsıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2023 13:55
Güncelleme:25.01.2023 13:55
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma rehberi hazırlandı. Rehber hangi borçları kapsıyor? İçeriğinde neler var? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç, aktardı. SGK Uzmanı Ali Duman, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yapılandırmada 48 ay vade imkanı
Yapılandırmada 48 ay vade imkanı
Süreç nasıl işleyecek?
Süreç nasıl işleyecek?
Emeklilik hesabı nasıl yapılır?
Emeklilik hesabı nasıl yapılır?
Emekliye ikramiye formülü
Emekliye ikramiye formülü
Ekonominin kalbi A Haber drone kamerasında
Ekonominin kalbi A Haber drone kamerasında
Zam farkı ödemesi...
Zam farkı ödemesi...
Yapılandırmada vade 4 yıl olacak
Yapılandırmada vade 4 yıl olacak
Gram altında yeni rekor! Flaş tahmin
Gram altında yeni rekor! Flaş tahmin
Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor?
Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor?
Araç sahipleri dikkat!
Araç sahipleri dikkat!
Ehliyet affı kimler için geçerli olacak?
Ehliyet affı kimler için geçerli olacak?
EYT borçlanması yapılandırılacak mı?
EYT borçlanması yapılandırılacak mı?
Daha Fazla Video Göster