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Videolar Ekonomi Videoları Yapılandırma yapacaklar dikkat! Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de açıkladı

Yapılandırma yapacaklar dikkat! Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de açıkladı

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Giriş: 15.06.2021 10:27
Son dakika haberi... A Haber'de Cansın Helvacı'nın konuğu olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Peki evleneceklere çeyiz desteğinin detayları neler? Yapılandırma borçları nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...
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