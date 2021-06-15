15 Haziran 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yapılandırma yapacaklar dikkat! Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de açıkladı
Son dakika haberi... A Haber'de Cansın Helvacı'nın konuğu olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Peki evleneceklere çeyiz desteğinin detayları neler? Yapılandırma borçları nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...