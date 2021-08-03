03 Ağustos 2021, Salı
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Yangın bölgelerine ilişkin sosyal güvenlik prim borçlarına erteleme kararı: Bakan Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı son dakika paylaşımında yangının yaşandığı illere yönelik alınan prim borçlarının ödeme süresinin ertelendiğini duyurdu. Bakan Bilgin ayrıca yangından etkilenen vatandaşların ilaçlarını nasıl temin edeceğini de duyurdu.