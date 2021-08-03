03 Ağustos 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Yangın bölgelerine ilişkin sosyal güvenlik prim borçlarına erteleme kararı: Bakan Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması

Yangın bölgelerine ilişkin sosyal güvenlik prim borçlarına erteleme kararı: Bakan Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.08.2021 10:40
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı son dakika paylaşımında yangının yaşandığı illere yönelik alınan prim borçlarının ödeme süresinin ertelendiğini duyurdu. Bakan Bilgin ayrıca yangından etkilenen vatandaşların ilaçlarını nasıl temin edeceğini de duyurdu.
Prim borçlarına erteleme kararı
Prim borçlarına erteleme kararı
Pazarlık masası kuruldu! Talepler neler?
Pazarlık masası kuruldu! Talepler neler?
Emsal karar! Artık bankalar düşünsün
Emsal karar! Artık bankalar düşünsün
İhracatta Temmuz rekoru
İhracatta Temmuz rekoru
Memur zammı görüşmeleri başladı
Memur zammı görüşmeleri başladı
Milyonları ilgilendiriyor! A Haber'de yanıtladı
Milyonları ilgilendiriyor! A Haber'de yanıtladı
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!
Kamu işçilerinin zam pazarlığı
Kamu işçilerinin zam pazarlığı
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
Pazarlık masası kuruluyor!
Pazarlık masası kuruluyor!
Yeni müjde yolda! Sondaja başladı
Yeni müjde yolda! Sondaja başladı
Türkiye kendisi yapacak! İşte o tarih
Türkiye kendisi yapacak! İşte o tarih
Daha Fazla Video Göster