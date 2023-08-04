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Yabancı ilgisi sürüyor! Borsada yeni hedef ne?

A Haber
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Giriş: 04.08.2023 11:27
Haftanın son gününe piyasalar nasıl başladı? Borsada yükseliş trendi sürüyor mu? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan ile bugün uluslararası yatırımcılarla bulaşacak. Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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