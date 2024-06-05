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Vizesi olmayan kurbanlıklara geçit yok

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 12:47
Güncelleme:05.06.2024 12:47
Türkiye'de ilk olan ve özellikle hayvan hastalıklarını diğer illere yayılmadan kaynağında çözmeyi amaçlayan Erzurum Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğun bir mesai harcıyor.
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