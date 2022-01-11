Vergisiz ücret hesabı nasıl yapılır? İşte ilave ödemeli Ocak ayı hesabı...

Son dakika ekonomi haberi... Milyonlarca vatandaş yeni yılda yeni maaşlarını merak ediyor. Peki asgari ücrette verginin kaldırılmasıyla yeni maaş nasıl hesaplanır? Ocak ayı hesabı nasıl yapılır? Yeni yılda annelere devlet destekleri neler? İŞKUR ne ödeyecek? İşveren ne ödeyecek? Emzirme ödeneği ne kadar oldu? KDV sistemi nasıl değişecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm detayları anlattı.

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