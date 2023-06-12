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Vergisiz telefon ve bilgisayar alma hakkı ne zaman yasalaşacak?

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 09:36
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni döneme başlıyor. Peki yeni Meclis'ten ilk hangi yasalar çıkacak? Vergisiz telefon ve bilgisayar alma hakkı çok merak ediliyor. Ne zaman yasalaşacak? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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