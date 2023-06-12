Vergisiz telefon ve bilgisayar alma hakkı ne zaman yasalaşacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni döneme başlıyor. Peki yeni Meclis'ten ilk hangi yasalar çıkacak? Vergisiz telefon ve bilgisayar alma hakkı çok merak ediliyor. Ne zaman yasalaşacak? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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