22 Ağustos 2023, Salı
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Vergisiz telefon ile ilgili kritik açıklama! Bakan Şimşek: Yasal düzenleme için…
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği "vergisiz telefon ve bilgisayar" ile ilgili kritik açıklama,Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Söz konusu düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyleyen Bakan Şimşek, yasal düzenleme gerektiren konuların yasalaşması için Meclis'in açılması gerektiğine işaret etti.