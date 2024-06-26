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Vergi reform paketi geliyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 11:49
Güncelleme:26.06.2024 11:49
Ekonomi yönetiminin yapısal reform çalışmaları devam ediyor. Vergide reform yapmaya hazırlanan hükümet, kayıt dışılığın önüne geçecek kapsamlı bir paket hazırlıyor.
Vergi reform paketi geliyor!
Vergi reform paketi geliyor!
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