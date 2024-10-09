Vergi kaçırana "kırmızı kart"! Yüksek gelir elde edip düşük vergi ödeyen sporcular takipte

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek gelir elde eden ancak gelirini beyan dışı bırakan sporcuları yakın takibe alırken farklı spor dallarında 1900 kişinin ücretini inceledi ve son 3 yılda yaklaşık 5 milyar liralık kayıt dışı gelir saptadı.

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