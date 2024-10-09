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Vergi kaçırana

Vergi kaçırana "kırmızı kart"! Yüksek gelir elde edip düşük vergi ödeyen sporcular takipte

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 11:33
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek gelir elde eden ancak gelirini beyan dışı bırakan sporcuları yakın takibe alırken farklı spor dallarında 1900 kişinin ücretini inceledi ve son 3 yılda yaklaşık 5 milyar liralık kayıt dışı gelir saptadı.
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