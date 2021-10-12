12 Ekim 2021, Salı
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Vergi düzenlemesi mecliste | ‘Küçük Esnaf gelir vergisinden muaf olacak
Meclis, milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi düzenlemesini yasalaştırmak için mesai yapacak. Düzenlemeyle, olarak ifade edilen, 850 bin civarındaki mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden muaf olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.