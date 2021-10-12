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Vergi düzenlemesi mecliste | ‘Küçük Esnaf gelir vergisinden muaf olacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.10.2021 11:00
Meclis, milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi düzenlemesini yasalaştırmak için mesai yapacak. Düzenlemeyle, olarak ifade edilen, 850 bin civarındaki mükellef grubunun kazançları gelir vergisinden muaf olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.
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