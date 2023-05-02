Vergi dairelerinde dijital dönem

Vergi dairelerine yoğunluğu önlemek amacıyla yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Bu kapsamda mükellef odaklı ve dijitalleşmiş vergi daireleri getirilecek. Peki dijital vergi daireleri nasıl çalışacak? A Haber muhabiri Pınar Özenç detayları aktardı.

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