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Vergi dairelerinde dijital dönem

A Haber
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Giriş: 02.05.2023 12:54
Vergi dairelerine yoğunluğu önlemek amacıyla yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Bu kapsamda mükellef odaklı ve dijitalleşmiş vergi daireleri getirilecek. Peki dijital vergi daireleri nasıl çalışacak? A Haber muhabiri Pınar Özenç detayları aktardı.
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Vergi dairelerinde dijital dönem
Vergi dairelerinde dijital dönem
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