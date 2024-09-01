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Vergi borcu olanın adı açıklanacak! Son tarih 30 Eylül 2024

Vergi borcu olanın adı açıklanacak! Son tarih 30 Eylül 2024

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 15:14
Güncelleme:01.09.2024 15:14
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi dairelerine 5 milyon TL ve üzeri borcu olan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı. Bakan Şimşek, listede isimlerinin yer almasını istemeyenlere eylül sonuna kadar zaman tanındığını ifade etti.
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