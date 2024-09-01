Vergi borcu olanın adı açıklanacak! Son tarih 30 Eylül 2024

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi dairelerine 5 milyon TL ve üzeri borcu olan mükelleflerin isimlerini kamuoyu ile paylaşacaklarını açıkladı. Bakan Şimşek, listede isimlerinin yer almasını istemeyenlere eylül sonuna kadar zaman tanındığını ifade etti.