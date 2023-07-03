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Vergi affı başvurusunda son saat! 2 bin TL altı vergi borçları siliniyor, 2 bin TL üzerine taksit imkanı

A Haber
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Giriş: 03.07.2023 16:38
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında süre bitiyor. Fırsattan yararlanmak için son saate girildi. 2 bin TL altı vergi borçları siliniyor, 2 bin TL üzerine taksit imkanı getiriliyor. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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