Vergi affı başvurusunda son saat! 2 bin TL altı vergi borçları siliniyor, 2 bin TL üzerine taksit imkanı

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında süre bitiyor. Fırsattan yararlanmak için son saate girildi. 2 bin TL altı vergi borçları siliniyor, 2 bin TL üzerine taksit imkanı getiriliyor. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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