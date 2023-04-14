Vatandaşlık maaşı geliyor! Detayları A Haber’de anlattı

AK Parti seçim beyannamesine dikkat çeken bir başlık da yer aldı. Buna göre ilk defa gelir tamamlayıcı aile destek sistemi hayata geçecek. İsviçre, Finlandiya gibi ülkelerde de uygulanan aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılacak. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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