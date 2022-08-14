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Vatandaşın sepeti ucuza dolacak! 1400 Tarım Kredi marketinde büyük indirim | İşte kalem kalem fiyatı ucuzlayan o ürünler

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.08.2022 14:30
Tarım Kredi Marketleri'nin 30'un üzerinde temel ihtiyaç maddesinde yapacağı indirim başladı. 1.400 markette etiketler değiştirildi. Hafta başına kadar bütün ürünlerde indirimler devreye girmiş olacak. Genel Müdür Aydın, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak" dedi.
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