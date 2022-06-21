21 Haziran 2022, Salı
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Vatandaşın altın hesabına ilgisi arttı! Altın hesapları 4 ayda 50 milyar TL arttı
Vatandaşın altın hesabına ilgisi arttı, bankalardaki altın hesapları 50 milyar lira yükseldi. BDKK verilerine göre nisan sonunda altın hesapları 460. 9 milyar liraya ulaştı. 460.9 milyar lira tutarındaki altın hesaplarının 433.9 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 26.9 milyar lirası ticari kuruluşlara ait bulunuyor. Hesapların 145.9 milyar lirası 50-250 bin TL arasındaki mevduata sahip mudilerde, 139.6 milyar lirası 250 bin TL-1 milyon TL arası mevduata sahip mudilerde, 125.8 milyar lirası ise 1 milyon liranın üzerindeki hesaplarda bulunuyor.