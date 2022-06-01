01 Haziran 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Vatandaşa ucuz konut kampanyası! Projeyi şartlar üstlenecek | Ucuz konut projesinde şartlar neler?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir konut projesini Ağustos ayında kamuoyu ile paylaşacak. Projeyle ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşların aidat öder gibi ev sahibi olabilecek" dedi. Kurum, ayrıca kiralarda tüfe üzerinde artış yapana kanuni yaptırım uygulanacağını vurguladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.