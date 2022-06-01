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Vatandaşa ucuz konut kampanyası! Projeyi şartlar üstlenecek | Ucuz konut projesinde şartlar neler?

A Haber
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Giriş: 01.06.2022 10:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir konut projesini Ağustos ayında kamuoyu ile paylaşacak. Projeyle ilgili bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşların aidat öder gibi ev sahibi olabilecek" dedi. Kurum, ayrıca kiralarda tüfe üzerinde artış yapana kanuni yaptırım uygulanacağını vurguladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
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Vatandaşa ucuz konut kampanyası
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