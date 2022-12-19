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Vatandaşa enerji desteği 205 milyar TL

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 10:39
Son dakika haberi... Hanelere doğal gazda yüzde 75 elektrikte yüzde 50 destek veriliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber canlı yayınında anlattı.
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Vatandaşa enerji desteği 205 milyar TL
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