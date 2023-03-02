02 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Vatandaş EYT düzenlemesine ne diyor?

Vatandaş EYT düzenlemesine ne diyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.03.2023 13:31
Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. A Haber muhabiri Filiz Uçan EYT'lilere "hayırlı olsun" diyerek mikrofon uzattı. İşte yanıtlar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
EYT’de süreç nasıl işleyecek?
EYT'de süreç nasıl işleyecek?
Vatandaş EYT’ye ne diyor?
Vatandaş EYT'ye ne diyor?
Fahiş kiraya üçlü denetim!
Fahiş kiraya üçlü denetim!
Şubat ayı ihracatı 18,6 milyar dolar
Şubat ayı ihracatı 18,6 milyar dolar
İşte EYT’liler için yol haritası
İşte EYT'liler için yol haritası
600 bin konut için seferber oldular!
600 bin konut için seferber oldular!
EYT’de ilk aylıklar nisanda!
EYT'de ilk aylıklar nisanda!
EYT başvuruları ne zaman?
EYT başvuruları ne zaman?
EYT başvuruları ne zaman başlayacak?
EYT başvuruları ne zaman başlayacak?
EYT yasalaştı! İşte detaylar...
EYT yasalaştı! İşte detaylar...
EYT için milyonlara kritik uyarı!
EYT için milyonlara kritik uyarı!
EYT’de flaş gelişme! Kabul edildi
EYT'de flaş gelişme! Kabul edildi
Daha Fazla Video Göster