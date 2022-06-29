29 Haziran 2022, Çarşamba
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Vatandaş dolar sattı, şirketler aldı! İşte ortaya çıkan rakamlar
BDDK’nın son hamlesinden sonra dolar ve Euro’da düşüşler yaşandı. Ucuz krediyle yatırım ve istihdam üretmesi gereken şirketlerin dolara yönlenmesine karşı yapılan hamle pozitif karşılanırken süreç içerisinde vatandaşın dolar sattığı ve şirketlerin dolar aldığı ortaya çıktı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.