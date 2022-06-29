29 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Vatandaş dolar sattı, şirketler aldı! İşte ortaya çıkan rakamlar

Vatandaş dolar sattı, şirketler aldı! İşte ortaya çıkan rakamlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2022 10:14
Güncelleme:29.06.2022 10:21
BDDK’nın son hamlesinden sonra dolar ve Euro’da düşüşler yaşandı. Ucuz krediyle yatırım ve istihdam üretmesi gereken şirketlerin dolara yönlenmesine karşı yapılan hamle pozitif karşılanırken süreç içerisinde vatandaşın dolar sattığı ve şirketlerin dolar aldığı ortaya çıktı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şirketlerin dolar oyunu! İşte ortaya çıkan rakamlar
Şirketlerin dolar oyunu! İşte ortaya çıkan rakamlar
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Gram için alım fırsatı...
Gram için alım fırsatı...
Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları
Nadir bulunan o elementler neler?
Nadir bulunan o elementler neler?
Asgari ücrette zam toplantısı
Asgari ücrette zam toplantısı
Akın akın geliyorlar
Akın akın geliyorlar
Bayramdan önce hesaplarda!
Bayramdan önce hesaplarda!
Asgari ücrete zam ne kadar olur?
Asgari ücrete zam ne kadar olur?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Motorine 2,5 TL indirim
Motorine 2,5 TL indirim
Aile Destek Programı başvuruları başlıyor
Aile Destek Programı başvuruları başlıyor
Daha Fazla Video Göster