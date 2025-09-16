Van enerjisini güneşten alacak

Türkiye'de yenilenebilir enerji için yeni adımlar atılıyor. Van'a kurulacak 38,5 megavat kapasiteli güneş enerji santrali için çalışmalar başladı. Projenin hayata geçmesiyle yılda yaklaşık 450 milyon lira tasarruf sağlanacak.

