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Uzman isimler A Haber'de detayları anlattı! İşte kentsel dönüşüme yeni destek paketinin detayları... | Ödeme planı nasıl?

A Haber
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Giriş: 17.03.2023 11:39
Güncelleme:17.03.2023 11:39
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kentsel dönüşüme yönelik destek paketini duyurdu. 0,79 faiz ve 10 yıl vadeyle 1 milyon 250 bin TL’ye kadar kredi verilecek. TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte tüm detaylar...
Ödeme planı nasıl? ÖDEME PLANI NASIL?

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Ödeme planı nasıl?
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