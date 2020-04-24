Uzman isim altın yatırımcısını A Para canlı yayınında uyardı. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir yatırımcıyı tedirgin etmeye devam ediyor. Peki altın almalı mı, satmalı mı? A Para canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının şu anki seviyede bir miktar daha yükseldiğine dikkat çekti ve yatırımcıları "altın yatırımcısı alım için beklemeyi tercih etmeli" sözleriyle uyardı.

Uzman isim altın yatırımcısını A Para canlı yayınında uyardı. Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir yatırımcıyı tedirgin etmeye devam ediyor. Peki altın almalı mı, satmalı mı? A Para canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının şu anki seviyede bir miktar daha yükseldiğine dikkat çekti ve yatırımcıları "altın yatırımcısı alım için beklemeyi tercih etmeli" sözleriyle uyardı.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? EN GÜNCEL RAKAMLAR - CANLI