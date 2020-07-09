Uzman isim açıkladı: Altın yükselişini sürdürür mü?

A Para yayınına katılan İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, son dönemde yükseliş trendini güçlendiren altını değerlendirdi. Özer, düşük faiz ortamı ve piyasa risklerinin sürmesiyle altındaki talebin arttığını ifade ederek, “Eğer aşı aktif bir şekilde kullanılmaya başlanırsa, bu altındaki yükselişi törpüleyecek bir etken olur” dedi. Uzman isim ayrıca altının bundan sonraki hedeflerini de açıkladı.