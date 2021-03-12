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Uzaktan çalışmak isteyenler ne yapmalı? Uzaktan çalışma yönetmeliğinde neler var?

A Haber
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Giriş: 12.03.2021 12:26
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Resmi Gazete'de uzaktan çalışma yönetmeliğini yayınladı. Yönetmeliğe göre evden çalışanların internet, ısınma ve elektrik gibi giderlerin nasıl karşılanacağı işveren ve işçi arasında kararlaştırılacak. Avukat Murat Emergen detayları A Haber'de anlattı.

Evden çalışanlara müjdeli haber geldi. Anlaşmaya varılırsa faturaları işveren karşılayacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan uzaktan çalışma yönetmeliğe göre çalışan, uzaktan çalışmak isterse işverene yazılı olarak başvuruda bulunacak.

Ayrıca işveren çalışanın iş yeri güvenliğini sağlayacak ve mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışma saatleri belirlenecek.

Evden çalışanların hakları neler? EVDEN ÇALIŞANLARIN HAKLARI NELER?
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