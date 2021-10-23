Uşak’tan dünyaya satıyor! Hedefleri 50 milyon

Tavuk ayağı ile giriş yaptığı Çin pazarında kanatlı ürün yelpazesini büyüten Uşak'ta kurulan firma, buradan elde ettiği tecrübe ile Seyşeller, Filipinler, Maldivler gibi ada ülkelerine de satışa başladı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, "Şu ana kadar Çin'e 10 milyon dolar değerinde 5 bin ton tavuk ayağı gönderdik. Ben inanıyorum ki sene sonunda Çin pazarında 50 milyon doları yakalayacağız." dedi.