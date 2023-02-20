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Uşak'tan afetzedelere battaniye! İki haftada afet bölgesine 1,5 milyon battaniye gönderildi

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Giriş: 20.02.2023 16:46
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Uşak'taki battaniye üreticileri, siparişleri iptal edip bölgeye bir buçuk milyon battaniye yardımı yaptı. Binbir emekle üretilen battaniyeler, Uşak Valiliği ve AFAD aracılığıyla depremzedelere gönderiliyor. Çalışanların özveriyle çalıştığını anlatan işletmeciler bölgeye battaniye üretiminin devam edeceğini aktardı.
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