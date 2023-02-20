20 Şubat 2023, Pazartesi
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Uşak'tan afetzedelere battaniye! İki haftada afet bölgesine 1,5 milyon battaniye gönderildi
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Uşak'taki battaniye üreticileri, siparişleri iptal edip bölgeye bir buçuk milyon battaniye yardımı yaptı. Binbir emekle üretilen battaniyeler, Uşak Valiliği ve AFAD aracılığıyla depremzedelere gönderiliyor. Çalışanların özveriyle çalıştığını anlatan işletmeciler bölgeye battaniye üretiminin devam edeceğini aktardı.