Üretici ve market arasındaki fiyat farkı 5 kata ulaştı! Sivri biber zam şampiyonu

Üretici ve market arasında ki fiyat farklılığında makas açılmaya devam ediyor. Öyle ki mart ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı 5 katına kadar çıktı. A Haber muhabirleri de tarla ile raf arasındaki fiyat farkını vatandaşlar için araştırdı.

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