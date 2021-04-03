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Üretici ve market arasındaki fiyat farkı 5 kata ulaştı! Sivri biber zam şampiyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.04.2021 11:00
Güncelleme:03.04.2021 11:02
Üretici ve market arasında ki fiyat farklılığında makas açılmaya devam ediyor. Öyle ki mart ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı 5 katına kadar çıktı. A Haber muhabirleri de tarla ile raf arasındaki fiyat farkını vatandaşlar için araştırdı.
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