22 Eylül 2025, Pazartesi

Üniversitelilere özel BES desteği

Üniversitelilere özel BES desteği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2025 16:07
Üniversite öğrencilerine özel BES desteği geliyor. Peni programa göre 7 milyon öğrencinin katkı payını devlet sağlayacak.
